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Danimarka İstihbaratı: Rusya, 5 Yıl İçinde Avrupa'da Savaş Başlatabilir

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın Avrupa'da büyük bir savaşa girebileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 05:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 05:35
Danimarka İstihbaratı: Rusya, 5 Yıl İçinde Avrupa'da Savaş Başlatabilir

Danimarka İstihbaratından Kritik Uyarı

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE), Ukrayna'daki savaşın sona ermesi veya donması ve NATO'nun bu süreçte yeterli seviyede silahlanamaması halinde Rusya'nın beş yıl içinde Avrupa'da büyük çaplı savaş başlatabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın Askeri Kapasitesindeki Artış

FE'nin yayımladığı istihbarat raporunda, Rusya'nın son yıllarda askeri teçhizatını modernize etme kapasitesini artırdığı ve askeri ekipman üretimini önemli ölçüde yükselttiği vurgulandı. Raporda, "Rusya bugün NATO'ya karşı yeniden silahlanmak için kaynak yaratabilir, özellikle de dışarıdan aldığı mali ve maddi destek sayesinde" ifadeleri yer alıyor.

Danimarka'ya Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Raporda şu an için Danimarka'ya yönelik askeri saldırı tehdidi olmadığı değerlendiriliyor. Ancak, Rusya'nın bölgedeki en büyük askeri güç olduğu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu unvanını korumak isteyeceği kaydedildi.

Kuzey Kutbu'ndaki Hedefler

Raporda, Rusya'nın anakarasının kuzeyindeki deniz alanları üzerinde kontrol sahibi olma arzusuna dikkat çekildi. "Rusya'nın Kuzey Kutbu'na kadar her yeri kontrol etmek istemesi mümkün" ifadesi kullanıldı. Rusya'nın 2022 denizcilik doktrini, ülkenin kuzeyindeki çıkarlarını korumak için askeri güç de dahil tüm olanakları kullanabileceğini öne sürüyor.

Avrupa-ABD İlişkileri ve Stratejik Çıkarlar

Moskova'nın Grönland ve Faroe Adaları'nı Avrupa'daki bir çatışmaya dahil etmeyeceği, bunun ise Rusya'nın bölgedeki stratejik çıkarının Avrupa'dan çok Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisiyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Raporda, "Rusya kendisini Batı ile çatışma halinde görüyor ve NATO ile bir savaşa hazırlandığı" belirtildi.

Raporda yer alan ifadeye göre, "Bu, böyle bir savaşı başlatma kararının verildiği anlamına gelmiyor, ancak Rusya silahlanıyor ve bu kararı verebilecek kapasiteyi inşa ediyor". Rusya eğer NATO'yu askeri açıdan zayıf veya siyasi olarak bölünmüş algılarsa, "bir veya daha fazla Avrupa ülkesine karşı bölgesel bir savaşta askeri güç kullanmaya muhtemelen daha istekli olacaktır" denildi.

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