Danimarka Savunma Bakanı: Ukrayna'da Asker Görevlendirmesi İçin Çok Erken

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen, Ukrayna'ya asker gönderme planının tartışılması için henüz erken olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:41
Danimarka Savunma Bakanı: Ukrayna'da Asker Görevlendirmesi İçin Çok Erken

Danimarka Savunma Bakanı Poulsen'den Açıklama

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Danimarkalı askerlerin Rusya ile yapılacak barış anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Danimarka merkezli DR'ın haberine göre, Bakan Poulsen, Ukrayna'da Danimarkalı askerlerin konuşlandırılması üzerine yapılan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Poulsen, barış müzakerelerinin henüz başlamadığını belirterek, "Olası bir barış anlaşmasının ardından barışı korumak için Danimarka birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı hakkında konuşmanın hiçbir anlamı yok. Henüz bunun için çok erken" dedi.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği Tartışmaları

Poulsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uygulanabilir olmadığını düşünmesi üzerine 12 Şubat'ta, ülkesinin NATO üyeliği konusundaki bakış açısının ABD ile farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Ukrayna ile ilgili planlarının yalnızca kazanmak olduğunu, başka bir alternatifin bulunmadığını vurguladı. Frederiksen, Ukrayna'ya verilebilecek en iyi desteğin NATO üyeliği olduğunu kaydetti.

Avrupa'nın Güvenlik Meseleleri

Frederiksen, Avrupalı ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana bu savaşın bir parçası olduğunu savunarak, bu ülkelerin kendilerini savunabilmesi için savunma ve güvenlik harcamalarını artırmaları gerektiğini belirtti.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'daki duruma ilişkin diplomatik müzakerelerin artmasının ardından, Avrupa devletleri "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savunuyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bugün, önde gelen Avrupalı devletlerin katılacağı Ukrayna konulu acil güvenlik zirvesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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