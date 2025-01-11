Danimarka, Trump'a Grönland yerine ABD Askeri Varlığını Güçlendirme Önerdi

Danimarka, Trump'a Grönland ile İlgili Alternatif Teklifte Bulundu

Danimarka, ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump'ın ekibine, Grönland'ı satın alması yerine adadaki Amerikan askeri varlığının artırılmasını içeren bir alternatif önerdi. Axios'un haberine göre, Danimarka hükümeti, Trump'ın güvenlik endişelerini dikkate alarak, Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçirmek istiyor.

Grönland İle İlgili Mesajlar Netleşti

Danimarka, Trump'ın ekibiyle iletişime geçerek, Grönland'ın satılık olmadığı mesajını net bir şekilde iletti. Hükümet aynı zamanda, güvenlik tedbirlerini artırarak iki ülke arasındaki siyasi gerilimi azaltmayı hedefliyor.

Başbakan Frederiksen'den Açıklama

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland hakkındaki sözleriyle Trump'ın dikkatini çektiğini ve onun ada üzerinde zorla kontrol sağlama çabasına inanmadığını ifade etti.

Trump'ın Grönland'a Yönelik Sözleri

Görevine başlamaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabında Grönland’ın ülkesinin kontrolünde olması gerektiği şeklindeki ifadesini yineleyerek, ada mülkiyetinin "mutlak bir zorunluluk" olduğunu vurguladı. Bu açıklama Grönland yetkilileri ve halkı tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Grönland Başbakanı'nın Cevabı

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız." diyerek, ada halkının özgürlük mücadelesine duyulan bağlılığı dile getirdi.

Trump'ın Asker Kullanma İmajı

Trump, 8 Ocak'ta Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol etmek için asker kullanma ihtimali üzerine sorulan bir soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında askeri güç kullanmayacağım konusunda size güvence veremem," yanıtını vererek, ekonomik güvenlik adına bazı önlemler almayı düşünebileceğinin sinyalini verdi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir," açıklamasıyla, uluslararası ilişkilerde egemenlik kavramının önemini vurguladı.