Danıştay Başkanı Yiğit'ten Sürdürülebilir Tarım Vurgusu

Danıştay Başkanı Yiğit, Balıkesir'de Tarım ve Çevre Temalı Sempozyumda Konuştu

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temalı 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yiğit, yapılan uluslararası anlaşmalara atıfta bulunarak, sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatlarda da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde değişen yaşam koşulları, kentleşme ve artan nüfusun insan ihtiyaçlarını yetiştiği gibi tarım sektörü üzerindeki baskıyı da artırdığına dikkat çeken Yiğit, doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve bu durumun tarımın önemini artırdığını belirtti. "Bu alandaki üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak gerekliliği sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkarmaktadır" dedi.

Yiğit, tarım sektörünün insan yaşamının devamlılığı ve ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesinin çevre ve doğal kaynakların korunmasında hayati bir rol oynadığını aktardı.

Yerli ve uluslararası mevzuatın önemine de vurgu yapan Yiğit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi belgelerin devletlerin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Programda ayrıca, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, birçok üniversite rektörü ve çok sayıda akademisyen yer aldı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit (sağ 3), Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temasıyla düzenlenen 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit (sağ 3), Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temasıyla düzenlenen 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.