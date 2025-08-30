Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla milletin kazanımlarına ve tarihin dönüm noktalarına dikkat çekti.

Yiğit'in mesajı

Yiğit mesajında: "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından verdiğimiz milli mücadele sürecinde, aziz milletimizin içinde bulunduğu tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen, istiklalini sürdürmek, istikbali ve mukaddesatını korumak uğruna büyük inanç, azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan şanlı zafer, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletçe emperyalist güçlere karşı başlatılan kurtuluş mücadelesinin, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin ve kalıcı zaferle taçlandırıldığını ve şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunun tüm cihana bir kez daha ilan edildiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Ezelden beri hür yaşamış olan necip milletimizin milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla kazanılan Büyük Zafer'in 103. yıldönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."