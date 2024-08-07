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Darende'de Deprem Konutları Tamamlanıyor

Darende'deki deprem konutlarının büyük bir kısmı 1 ay içinde teslim ediliyor. Vali Yavuz, sürecin kontrol ediliyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:43
Darende'de Deprem Konutları Tamamlanıyor

Darende'deki Deprem Konutları Teslimata Hazır

Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 775 konutun teslimatı için çalışmalar sürüyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu süreçte bir dizi incelemelerde bulundu.

İhaleler Tamamlandı

Vali Yavuz, Darende merkezinde ihalesi gerçekleştirilen konutlardan bir kısmının önümüzdeki ay içinde tamamlanacağını duyurdu. Yavuz, "İnşa edilen konutların bir kısmını da bir ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Diğerleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Devletin Destekleri Devam Ediyor

Yavuz, depremler sonrası evleri yıkılan vatandaşların kalıcı konutlarına bir an önce kavuşması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti. "En geç Nisan 2025 itibarıyla kalıcı konutları teslim etmiş olacağız. Devletimiz, deprem bölgesine bütün imkanlarını yönlendirmiş durumda," diye ekledi.

İhtiyaçlar Yerinde Değerlendiriliyor

Vali Yavuz, ziyaret sırasında yaptığı incelemelerde, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyerek sorunları yerinde değerlendiriyor.

Hayırlı Olsun Ziyareti

Yavuz, aynı zamanda Günpınar Mahallesi'nde tamamlanan köy evlerinde Hasibe Uyanık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İncelemelere Eşlik Edenler

Bu kapsamda Yavuz'a Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür V. Cengiz Başer ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde yapımı süren 775 konuttan bir kısmının 1 ay içerisinde teslim edileceği bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ilçede devam deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Yavuz, konutların inşaat süreci, kalite kontrol önlemleri ve projenin genel ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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