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Darende'de Deprem Konutlarına İlk Aile Yerleşti

Malatya'nın Darende ilçesinde deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı, Mustafa ve Makbule Yiğit yeni evlerinin mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:44
Darende'de Deprem Konutlarına İlk Aile Yerleşti

Malatya'nın Darende İlçesinde İlk Afetzede Aile Konutuna Yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesi'nde inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile yerleşti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında, Malatya'nın birçok noktasında afetzedeler için yeni konutlar yükseliyor.

Geçici barınma alanı olarak kullanılan konteyner kentte yaşayan Mustafa ve Makbule Yiğit çifti, Hacıderviş Mahallesi'nde inşa edilen 4. etap kalıcı konutlara taşındı.

Yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşayan Mustafa Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre konteynerde kaldıklarını ve tamamlanan evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yiğit, "Her şeyiyle çok güzel, biz çok beğendik. Temizliğini yapıp bugün yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin, çok büyük bir hizmet bu. Devletimize, emeği geçenlere ve bizimle her aşamada ilgilenenlere çok teşekkür ederiz," dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde inşa...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde inşa...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı.

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