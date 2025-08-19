Datça Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı: 1 Gözaltı

Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası yapan yelkenli bir tekneden gelen yardım talebi üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan kurtarma operasyonunda teknedeki düzensiz göçmenler güvenli bölgeye alındı.

Operasyon ve Kurtarma

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekipler görevlendirildi.

43 düzensiz göçmen tekneden kurtarıldı; kurtarılanların 9'u çocuk olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Teslim Süreci

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.