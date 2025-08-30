Datça Açıklarında Motor Arızası: 77 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Olay ve Sahil Güvenlik Müdahalesi
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknede bulunan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 77 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 21'i çocuk bulunuyor.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
