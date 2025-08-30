DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.468.969,65 -1,03%

Datça Açıklarında Motor Arızası: 77 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen yelkenlideki 77 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:20
Datça Açıklarında Motor Arızası: 77 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça Açıklarında Motor Arızası: 77 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Olay ve Sahil Güvenlik Müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknede bulunan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 77 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 21'i çocuk bulunuyor.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 77...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venedik Film Festivali'nde Lido'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
2
Adana Ceyhan'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı — 2 Yaralı
3
Aydın Efeler'de Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç, 30 Motosiklet Hasarlandı
4
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
5
Erdoğan: "Ecdattan mirası güçlendirip gelecek kuşaklara emanet edeceğiz" — 30 Ağustos Beştepe Konseri
6
Samsun Atakum'da motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü yaralandı
7
Ağrı'da Binada Yangın: Leylek Pınar'da 15 Kişi Dumandan Kurtarıldı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta