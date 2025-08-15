Datça'da 86 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı — 2 Şüpheli Gözaltında

Olayın Detayları

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 4 can salında bulunan 20'si çocuk toplam 86 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, bölgeden can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye korvet ve botlar görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen göçmenleri kurtardı. Olayla ilgili, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 86 düzensiz göçmen kurtarıldı. İlçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korveti ve botları görevlendirildi.