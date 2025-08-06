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Datça'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:33
Datça'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İskele Mahallesi Panorama Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ilgili ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği gönüllüleri sevk edildi. Yangına, 2 helikopterle havadan destek verildi ve çok sayıda ekip karadan müdahale etti.

Yangın sonucunda yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu...

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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