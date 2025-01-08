Datça'da Ünlü Ressam Nedim Celkan Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde üzüntü verici bir olay gerçekleşti.

İskele Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu. Uzun süre kendisinden haber alamayan komşuları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine hızlıca olay yerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiğinde Celkan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Celkan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sanatçı Olarak Bilinen Bir İsim

Deniz ürünlerini sanata dönüştüren ressam ve balıkadam Nedim Celkan’ın, eserlerini yarattığı evinin bir müzeyi andırdığı ifade edildi. Bu acı olay, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.