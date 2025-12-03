Datça’da Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Başladı

Datça’da 6 bin 706 m²’lik yeni hükümet konağı için hafriyat başladı. Kaymakam Murat Atıcı saha incelemesi yaptı; proje kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 08:54
Muğla’nın Datça ilçesinde uzun süredir gündemde olan Yeni Hükümet Konağı projesinde inşaat çalışmaları başladı. Başlayan hafriyat çalışmalarıyla birlikte şantiyede hareketlilik dikkat çekiyor.

Şantiye İncelemesi ve Proje Büyüklüğü

İnşaatın başlamasının ardından Datça Kaymakamı Murat Atıcı, inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni kamu kompleksinin toplam 6 bin 706 metrekare kapalı alan üzerine inşa edileceği ve tamamlandığında kaymakamlık, adliye ile emniyet birimlerini tek çatı altında toplayacağı bildirildi.

Yürütme, İhale Süreci ve Tasarım Özellikleri

Projenin Muğla Valiliği himayesinde ve Datça Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütüldüğü; ilk etapta 2026 yılında yapılması planlanan ihalenin yapılan girişimler sonucu bir yıl öne çekildiği öğrenildi.

Yeni hükümet konağının engelli erişimine uygun, enerji verimli, sürdürülebilir ve çağdaş mimari anlayışla tasarlandığı, Datça kent dokusuyla uyumlu bir yapıya sahip olması hedeflendiği vurgulandı.

Projenin tamamlanmasıyla ilçe genelinde dağınık halde yürütülen kamu hizmetlerinin daha modern, koordineli ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşması bekleniyor.

