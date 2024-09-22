Datça'daki Osmanlı Batığında Tarihi Buluntular Ortaya Çıktı

Datça'daki Osmanlı Batığı Kazılarında Yeni Keşifler

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntular, tarihi olaylara ışık tutan detaylar barındırıyor.

Yeni Buluntular ve Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülen kazılarda, gemideki askerlerin kullandığı 14 tüfek ve yaklaşık 2,500 kurşun misketinin yanı sıra, patlamış top gülleleri bulundu. Bu buluntular, geminin bir çatışmaya karıştığını gösteriyor.

Porselen Setler ve Diplomatik Görevi

Kazı alanında bulunan mavi boyalı porselen kase setleri, Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülüyor. Bu buluntular, geminin bir diplomatik misyon ya da özel bir görev için kullanıldığına işaret ediyor. Porselenlerin paketlenmiş olarak bulunması, hediyelik eşya olarak gemide taşındığını düşündürüyor.

Diğer Eski Eşyalar ve Kaynakları

Kazılarda ayrıca, gemi personeline ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle Tunus'un Djerba bölgesine ait seramiklerin bulunması, geminin Kuzey Afrika kökenli olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Tarihi Önemi ve Gelecek Planları

Kızlan Batığı, Türkiye'nin karasularında Yeniçeri askerlerinin yer aldığı ilk Osmanlı gemisi olma özelliği taşıyor. Geminin sancak bordasından çıkarılan ahşap parçalar, yapım tekniği hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Buluntular, geminin 17. yüzyılın ikinci yarısında bir savaş sonrasında battığını ortaya koyuyor.

Kazı çalışmalarının 2025 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu keşif, Osmanlı denizcilik tarihi hakkında yeni bilgiler sunacak.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.