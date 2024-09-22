DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.135.323,91 0,8%

Datça'daki Osmanlı Batığında Tarihi Buluntular Ortaya Çıktı

Datça'daki Osmanlı batığı kazılarında 14 tüfek ve mavi porselen kase setleri gibi önemli buluntular keşfedildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:32
Datça'daki Osmanlı Batığında Tarihi Buluntular Ortaya Çıktı

Datça'daki Osmanlı Batığı Kazılarında Yeni Keşifler

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntular, tarihi olaylara ışık tutan detaylar barındırıyor.

Yeni Buluntular ve Önemi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülen kazılarda, gemideki askerlerin kullandığı 14 tüfek ve yaklaşık 2,500 kurşun misketinin yanı sıra, patlamış top gülleleri bulundu. Bu buluntular, geminin bir çatışmaya karıştığını gösteriyor.

Porselen Setler ve Diplomatik Görevi

Kazı alanında bulunan mavi boyalı porselen kase setleri, Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülüyor. Bu buluntular, geminin bir diplomatik misyon ya da özel bir görev için kullanıldığına işaret ediyor. Porselenlerin paketlenmiş olarak bulunması, hediyelik eşya olarak gemide taşındığını düşündürüyor.

Diğer Eski Eşyalar ve Kaynakları

Kazılarda ayrıca, gemi personeline ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle Tunus'un Djerba bölgesine ait seramiklerin bulunması, geminin Kuzey Afrika kökenli olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Tarihi Önemi ve Gelecek Planları

Kızlan Batığı, Türkiye'nin karasularında Yeniçeri askerlerinin yer aldığı ilk Osmanlı gemisi olma özelliği taşıyor. Geminin sancak bordasından çıkarılan ahşap parçalar, yapım tekniği hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Buluntular, geminin 17. yüzyılın ikinci yarısında bir savaş sonrasında battığını ortaya koyuyor.

Kazı çalışmalarının 2025 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu keşif, Osmanlı denizcilik tarihi hakkında yeni bilgiler sunacak.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan ve tarihin izlerini taşıyan yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından çalışmada Yeniçerilere ait 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri ile Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Yeni Hükümet Eleştirileri: Macron'un Devamı mı?
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
3
Narin Güran'ın Ölümünde Kan Donduran Detay Histopatoloji Raporunda Ortaya Çıktı
4
Al Jazeera'nın Ramallah Ofisinin Kapatılması Uluslararası Hukuka Aykırı
5
İran'da Kömür Madenindeki Patlama: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi
6
Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı Teröristlere Darbe
7
İsrail Ordusu'na Yönelik Saldırılar: Hayfa Bölgesinde Gerginlik Tırmanıyor

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü