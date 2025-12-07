Davraz Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde zirve ve tesis çevresi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; yağış sürerse sezon erken açılabilir.

Zirve ve tesis çevresi beyaza büründü, erken sezon beklentisi

Isparta’nın kış turizmiyle öne çıkan Davraz Kayak Merkezinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kar, zirve ve tesis çevresindeki birçok noktayı beyaza bürüdü.

Akdeniz Bölgesi’nin incisi olarak adlandırılan Davraz’ın 2 bin 635 metre rakımlı zirvesi, hafif şekilde etkili olan yağışla birlikte beyaza kaplandı. Pistlere yakın bölgeler ile tesis çevresindeki alanlar sabah saatlerinde ince bir kar örtüsüyle kaplandı.

Merkezin büyük bölümünün beyaza bürünmesi, Isparta’da kış turizmi açısından heyecan oluşturdu. Yetkililer, kar yağışlarının sürmesi halinde sezonun bu yıl normalden daha erken açılabileceğini belirtiyor.

