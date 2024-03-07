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Davut Güloğlu’nun ‘polis baskını’ iddiasına Düzce Valiliği’nden yanıt

Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun "evime polis gönderildi" iddiasına yanıt verdi. Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, aranan bir dolandırıcılık şüphelisinin evinin emlakçı tarafından Davut Güloğlu'na kiralandığı ve polislerin şüphelileri almaya gittikleri adreste Güloğlu ile karşılaşıldığı belirtildi. Bu durumun Güloğlu'nun iddia ettiği gibi bir hukuksuzluk olmadığını ve olayın emniyet güçleri tarafından titizlikle takip edildiğini vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:38
Davut Güloğlu’nun ‘polis baskını’ iddiasına Düzce Valiliği’nden yanıt

Düzce Valiliği: Güloğlu'nun Polis İddiaları Araştırıldı, Gerçek Ortaya Çıktı!

Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun evine polis gönderildiği iddialarına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik tarafından yapılan inceleme sonucunda, Güloğlu'nun 6 Mart’ta sosyal medya mecralarında paylaştığı videoda dile getirdiği ifadelerle ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.

Valilik İncelemesi ve Açıklaması:

Valilik, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 Şubat tarihli talimatı gereği dolandırıcılık şüphelileri M.M. ile M.B.M. ve B.M'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki adreslerinde 7 Şubat'ta arama yapılması talimatının verildiğini belirtti. Güloğlu'nun ikamet ettiği evin, aranan şüphelilerin ikamet ettiği evle aynı bahçe içinde yan yana villalar olduğu ortaya çıktı. Yapılan arama sırasında, M.M'nin ikamet ettiği evin boş olduğu, diğer şüpheliler M.B.M. ve B.M'nin ikamet ettiği evde Sayın Davut Güloğlu'nun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Valilik açıklamasında, konuyla ilgili yapılan araştırmada şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi ve emniyet güçlerinin talimat doğrultusunda hareket ettiği, Güloğlu'nun bu süreçte evde bulunduğu ve kendisine konunun izah edildiği vurgulandı. Ayrıca, yapılan inceleme sonucunda arama yapılmadan olay yerinden ayrıldıkları ifade edildi.

Güloğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten valilik, kolluk kuvvetlerinin görevini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirdiğini ifade etti. Bu süreçte ortaya çıkan detaylarla ilgili olarak Güloğlu'nun bilgilendirildiği ve durumun nöbetçi cumhuriyet savcısına iletilerek tutanak altına alındığı belirtildi.

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Davut Güloğlu’nun ‘polis baskını’ iddiasına Düzce Valiliği’nden yanıt

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