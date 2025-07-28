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Davutoğlu'dan Bursa'daki Yangın Bölgesine Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın yangın bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 13:28
Davutoğlu'dan Bursa'daki Yangın Bölgesine Ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi, orman yangınından ciddi şekilde etkilendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu zorlu süreçte mahalle sakinlerine moral vermek amacıyla ziyarette bulundu.

Yangın Sonrası Durum Değerlendirmesi

Davutoğlu, ziyareti sırasında mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek yangının ilk saatlerinden itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatının durumu yakından takip ettiğini vurguladı. Davutoğlu, "Dün yaptığımız toplantıda, TBMM'de derhal tam yetkili kapsamlı bir araştırma komisyonunun kurulmasını önereceğiz," dedi.

TBMM'ye Acil Toplanma Çağrısı

Davutoğlu, TBMM'nin acilen toplantıya çağrılması gerektiğini belirterek, “Bu yangınlardan daha önemli bir konu yok. Yangın olan yerlerde başka konuların konuşulması mümkün değil. Vatandaşlarımız ızdırap içindeyken, milletvekilleri tatil yapamaz. Derhal Ankara'ya dönmeliler,” ifadelerini kullandı.

Orman Yangınları ile Mücadele Vurgusu

Orman yangınlarının incelenmesi gerektiğini aktaran Davutoğlu, ormanlara yönelik kesin yasal düzenlemelerin yapılması ve yangınlara neden olan kişilere ağır cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Ziyaret esnasında Davutoğlu'na, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Alpaslan Yıldız ve İzzettin Küçük de eşlik etti.

Davutoğlu, Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, durum hakkında daha fazla bilgi aldı ve destek olmak adına gerekli adımların atılacağına dair güvence verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Davutoğlu, mahalle sakinlerini dinledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Davutoğlu, mahalle sakinlerini dinledi.

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