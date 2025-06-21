Davutoğlu, Edirne'de Partilileriyle Bir Araya Geldi

Davutoğlu, Edirne'de Partilileriyle Buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Edirne'de partililerle bir araya geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, şehrin siyasi ve ekonomik gelişiminde ciddi bir kayıp yaşandığını vurguladı.

Davutoğlu, Edirne'ye yeterince ilgi gösterilmediğini savunarak, "Görev yaptığım dönemde öne çıkarmayı istediğimiz şehirlerin başında Edirne geliyordu. Burada önemli toplantılar yaptık ve Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğini açtık," dedi.

Trakya'nın sahip olduğu tarım topraklarının önemine de değinen Davutoğlu, tarımın Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Davutoğlu, dünya genelindeki çatışma ortamına rağmen Türkiye’nin başta buğday olmak üzere üretimini artırması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmaların büyük ölçekli savaşa zemin hazırladığına dikkat çeken Davutoğlu, "Savaşı başlatmak kolaydır ancak bitirmek zordur. Rusya, Ukrayna'ya girdiğinde 'birkaç haftaya halleder' diye bakıyordu, ancak bu süreç 2.5 yılı geçti. Kısa sürede ateşkes sağlanacağı umuluyor, fakat durum belirsiz," ifadelerini kullandı. Davutoğlu, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki eylemleri sonrasında bölgedeki gerilimi artıracağına dair uyarılarda bulunarak, ülke politikalarının net ve tereddütsüz olması gerektiğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Davutoğlu, partililerin sorularını yanıtlayarak görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Gelecek Partisi Edirne İl Başkanı Hava Aksoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu. Davutoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Edirne'de partililerle buluştu. Davutoğlu, Karaağaç Mahallesi'ndeki bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.