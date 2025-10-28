Davutoğlu Kayseri'de 'Küresel Vicdan' Söyleşisinde: 'İnsanlığın Yüreği Gazze ile Atıyor'

Ahmet Davutoğlu, Kayseri'deki 'Küresel Vicdan' söyleşisinde Gazze'ye destek çağrısı yaptı, Trump'ı eleştirdi ve gençlere tarih bilinci öğütledi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:36
Gelecek Partisi Genel Başkanı öğrencilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de bir kafede düzenlenen 'Küresel Vicdan' konulu söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Davutoğlu, öğrencilere yaşadıkları coğrafyayı ve çevre ülkeleri iyi tanımaları tavsiyesinde bulunarak, Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde 7 Ekim tarihini baz alarak bakılmaması gerektiğini, tarihi sürecin iyi bilinmesinin önemini vurguladı.

Şu anda insanlığın yüreği Gazze ile atıyor. Her ırktan, her milletten insan Gazzelilerin yanında.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırıma destek veren konuşmaları olduğunu belirten Davutoğlu, 'Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesini, Uluslararası Adalet Divanını tanımıyor. UNESCO, İnsan Hakları Konseyi küresel vicdandır' dedi.

Gençlere seslenen Davutoğlu, 'Gençler, hangi göreve gelirseniz gelin şu yüreğiniz var ya önce ona sığınacaksınız. Vicdan oradadır' ifadelerini kullandı ve 'Bununla Trump'ın kafasındaki dünya savaşacak. Savaş derken birilerinin silahı yok. O vicdanın silahı yok' değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu ayrıca, 'Nasıl Vietnam yüzünden Amerikalılar özür dilemek zorunda kalmışsa, siz de 'Gazzelilerin o kanları üzerinde zamanla o Amerikalılara, bütün emperyalistlere de özür dileteceğiz' diyeceksiniz. 'Bizden öncekiler, onlar yapamadılar ama biz özgür Filistin'i gerçekleştireceğiz' diyeceksiniz' diye konuştu ve 'Ben diplomatik hayatımda gördüm ki zekadan, bilgiden ve vicdandan daha güçlü hiçbir şey yoktur' dedi.

Soru-cevap: Cumhurbaşkanı'ndan teklif gelir mi?

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bir gazetecinin 'Bir televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir teklif gelirse, görev alabileceğiniz konuşuldu' sorusu üzerine Davutoğlu, hayatını ilkeleriyle yaşadığını belirtti ve şu yanıtı verdi: 'Ben hayatı ilkeleriyle yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, Dışişleri Bakanı ve Başbakanken aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı şeyleri savundum. 'Siyasi ahlak, yolsuzluklara karşı mücadele, şeffaflık' dedim.'

Davutoğlu, 'Ülkenin başında kim olursa olsun devlet darda millet sıkıntıda dendiğinde, yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam, her şeyi yaparım. Başbakanlıktan ayrıldığımda 'nefsimi ayaklar altına alıyorum' demiştim. Şimdi de o günkü şeyi söylüyorum, nefsimi ayaklar altına alırım. Eğer devlete ve millete bir katkım olacaksa bunu seferberlik ve vatanperverlik addeder gereğini yaparım' ifadelerini kullandı.

