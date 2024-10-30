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Davutoğlu'ndan TUSAŞ'a Taziye Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:35
Davutoğlu'ndan TUSAŞ'a Taziye Ziyareti

Davutoğlu'ndan TUSAŞ'a Taziye

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısına uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine ziyarette bulundu. Davutoğlu, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

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Davutoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum," diyerek acı olayın özelliğine dikkat çekti. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Genel Müdür Mehmet Demiroğlu ile görüşmeler yaptığını belirtti.

Saldırıya Yorum

Davutoğlu, "Bu alçakça saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir mesaj verilmek isteniyor. Gördüğüm kararlılık ve azmi takdir ediyorum," ifadesini kullandı. TUSAŞ'taki durumu yakından takip ettiğini belirten Davutoğlu, Türk savunma sanayisinin gurur verici performansına değindi.

Geleceğe Dair Öneriler

Bu tür travmaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Davutoğlu, "Stratejik kurumların korunmasında daha fazla tedbir almak gerekmektedir. Dünya genelinde bu tür yerler neredeyse ayrı bir ada gibi korunmaktadır," şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine ziyarette bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine ziyarette bulundu.

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