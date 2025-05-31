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Davutoğlu: 'Orta Doğu'nun Terörden Arındırılması Gerek'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Isparta'da terörle mücadele ve Orta Doğu'nun durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 21:34
Davutoğlu: 'Orta Doğu'nun Terörden Arındırılması Gerek'

Davutoğlu: 'Orta Doğu'nun Terörden Arındırılması Gerek'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin terörle mücadele sürecine dikkat çekti. Davutoğlu, "Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır." dedi.

Irak Ziyareti ve Gözlemler

Davutoğlu, Irak'ın kuzey bölgelerini ziyaret ettiğini ve buralardaki Türkmenlerin durumunu yerinde incelediğini ifade etti. Süleymaniye ve Erbil'deki ekonomik yatırımlara da baktığını belirten Davutoğlu, Musul ve Kerkük'teki ekonomik koşulları gözden geçirdiğini söyledi.

İletişim ve İşbirliği

Gözlemlerine dayanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup yazdığını kaydeden Davutoğlu, "Irak dönüşünde 6 siyasi partinin genel başkanıyla bizzat görüşerek bu süreçle ilgili kanaatlerimi ve gözlemlerimi kendilerine anlatmıştım." şeklinde konuştu.

Teşekkür Telefonları

Dün Bahçeli'nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini ve raporda belirtilen hususlara katıldığını ifade ettiğini belirten Davutoğlu, bu konuların değerlendirileceğini aktardı. Davutoğlu, Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Ümit ederim bu süreçte Türkiye'de tek bir teröristin kalmadığı, Orta Doğu bölgesinin terörden arındırıldığı süreç neticeyle sonuçlanır." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'da bir otelde basın toplantısı...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

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