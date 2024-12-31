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DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-34' Operasyonlarında 536 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ'a karşı düzenlenen 'Gürz-34' operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:23
DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-34' Operasyonlarında 536 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Kapsamlı Operasyon: 536 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen 'Gürz-34' operasyonları kapsamında 57 ilde toplam 536 şüpheli yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son 12 gündür devam eden operasyonların detaylarına ışık tuttu.

Operasyonlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 57 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları, MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde aktif faaliyetlerde bulunduğu, finans sağladığı ve çatışma bölgeleri ile irtibatı bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, toplumsal dayanışmanın ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemedeki en güçlü savunma mekanizması olduğunu ifade ederek, "Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

Ayrıca, operasyonlara dair görüntülerin de paylaşıldığı açıklamasında, Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine tebriklerini iletti.

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