Dedesinin Mezarına Uyuşturucu Saklayan Torunun Cezası Belli Oldu

Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Cem Açıkel, dedesinin mezarına uyuşturucu sakladığını itiraf etti. Mahkeme, Açıkel'e 'etkin pişmanlık' indirimi uygulamayarak, 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verdi.

Uyuşturucu Ticaretine Mezarlık Baskını

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da yaptıkları çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen A.Ç. ve Cem Açıkel'i (32) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 973,52 gram metamfetamin, 0,27 gram esrar, 26 kapsül sentetik hap, 2,32 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

A.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, Cem Açıkel ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Açıkel hakkında dava açıldı.

Dedesinin Mezarına Uyuşturucu Sakladığını İtiraf Etti

Ekim ayında görülen davanın ikinci duruşmasında Açıkel, dedesinin mezarına, içmek için uyuşturucu sakladığını söyledi. Açıkel savunmasında, "Uyuşturucu madde Dereler köyünde, dedemin mezarındadır. Beyaz plastik kutunun içerisindedir ve yarım kiloya yakındır. Bu dosyada yakalanan maddenin bir kısmını ben kendim içmek için oraya saklamıştım. Uyuşturucu madde mezarın ayakucunda." dedi.

Mahkeme heyeti mezarın incelenmesi için duruşmayı erteledi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ekim'de Dereler Mezarlığı'ndaki Açıkel'in dedesi M.A.'ya ait mezarı inceledi. Mezarda, 210 gram metamfetamin bulundu.





Etkin Pişmanlık İndirimi Uygulanmadı

Davanın karar duruşması bugün yapıldı. Sanık Açıkel'in avukatı Giray Güneş, "Müvekkil samimi beyanlarda bulunarak uyuşturucu maddenin yerini söyledi. Uyuşturucu madde, kolluk kuvvetlerince söylenen yerde bulundu. Uyuşturucu madde kullanım sınırının üzerindedir. Müvekkil bunun bulunmasını sağlayarak maddenin dağılımını engellemiştir ve hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık' maddesinin uygulanması gerekmektedir." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Cem Açıkel'e 'etkin pişmanlık' indirimi uygulanmayarak, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

• Samsun'da uyuşturucu operasyonu sonucu kaç kişi tutuklandı?

• Samsun'da uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişi Cem Açıkel'dir.

•Cem Açıkel'in dedesinin mezarında ne kadar uyuşturucu madde bulundu?

• Cem Açıkel'in dedesinin mezarında 210 gram metamfetamin bulundu. Açıkel, bu maddenin bir kısmını kendisi içmek için sakladığını itiraf etti.

• Cem Açıkel'e hangi suçtan ne kadar ceza verildi?

• Cem Açıkel'e 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi. Mahkeme, Açıkel'e 'etkin pişmanlık' indirimi uygulamadı.