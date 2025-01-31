DeepSeek'in Kişisel Veri Güvenliği İhlaliyle Karşılaşması Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, geliştirdiği yenilikçi yapay zeka modeliyle teknoloji dünyasında dikkat çekerken, kişisel veri güvenliği talepleriyle karşı karşıya kalmış durumda.

Düşük maliyet ve sınırlı bilgisayar gücü ile geliştirilen bu yapay zeka modeli, İtalya, İrlanda, Fransa ve Güney Kore gibi ülkelerin düzenleyici kurumlarının inceleme ve soruşturmalarına maruz kaldı.

Özellikle İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), İtalyan kullanıcıların verilerini işleme süreçlerini durdurmak amacıyla DeepSeek'in yapay zeka uygulamasına erişim engeli getirdi. Erişim engelinin gerekçesi olarak, şirketin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bilgi taleplerine tatmin edici yanıt verememesi gösterildi.

İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, İrlandalı kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğine dair detaylı bilgi talep etti. Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Kurumu (CNIL) ise, DeepSeek'in yapay zeka sistemleriyle ilişkili potansiyel veri gizliliği risklerini incelemeye başladı. Ayrıca, Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) da şirketin merkezine resmi bir soruşturma talebi göndererek, kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi talep edeceğini duyurdu.

Tayvan, Çin ile yaşadığı sınır sorunları nedeniyle DeepSeek'in uygulamasının devlet kurumlarında kullanımını yasakladı. Dijital İşler Bakanlığı, uygulamanın Çin menşeli olmasının uluslararası bilgi güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti.

DeepSeek, 20 Ocak'ta DeepSeek-R1 adlı yapay zeka modelini piyasaya sürdü. Bu model, dünya çapında kısa sürede büyük talep gördü ve uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Düşük maliyetli bu modelin başarısı, Batılı şirketlerin sektördeki hâkimiyetine dair endişeleri artırırken, global piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı.