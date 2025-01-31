DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

DeepSeek'in Kişisel Veri Güvenliği İhlaliyle Karşılaşması Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, kişisel veri güvenliği endişeleri nedeniyle uluslararası düzenleyicilerle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:05
DeepSeek'in Kişisel Veri Güvenliği İhlaliyle Karşılaşması Dünyayı Şaşkına Çevirdi

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, geliştirdiği yenilikçi yapay zeka modeliyle teknoloji dünyasında dikkat çekerken, kişisel veri güvenliği talepleriyle karşı karşıya kalmış durumda.

Düşük maliyet ve sınırlı bilgisayar gücü ile geliştirilen bu yapay zeka modeli, İtalya, İrlanda, Fransa ve Güney Kore gibi ülkelerin düzenleyici kurumlarının inceleme ve soruşturmalarına maruz kaldı.

Özellikle İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), İtalyan kullanıcıların verilerini işleme süreçlerini durdurmak amacıyla DeepSeek'in yapay zeka uygulamasına erişim engeli getirdi. Erişim engelinin gerekçesi olarak, şirketin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bilgi taleplerine tatmin edici yanıt verememesi gösterildi.

İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, İrlandalı kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğine dair detaylı bilgi talep etti. Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Kurumu (CNIL) ise, DeepSeek'in yapay zeka sistemleriyle ilişkili potansiyel veri gizliliği risklerini incelemeye başladı. Ayrıca, Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC) da şirketin merkezine resmi bir soruşturma talebi göndererek, kişisel veri toplama politikası hakkında ayrıntılı bilgi talep edeceğini duyurdu.

Tayvan, Çin ile yaşadığı sınır sorunları nedeniyle DeepSeek'in uygulamasının devlet kurumlarında kullanımını yasakladı. Dijital İşler Bakanlığı, uygulamanın Çin menşeli olmasının uluslararası bilgi güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti.

DeepSeek, 20 Ocak'ta DeepSeek-R1 adlı yapay zeka modelini piyasaya sürdü. Bu model, dünya çapında kısa sürede büyük talep gördü ve uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Düşük maliyetli bu modelin başarısı, Batılı şirketlerin sektördeki hâkimiyetine dair endişeleri artırırken, global piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!
2
Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
3
Almanya'da Aile Birleşimi Tasarısı Meclis'te Reddedildi
4
Kapıkule'de 217 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
5
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Eminönü'nde Cuma Namazında Kalp Krizi: 78 Yaşındaki Hasan Molla Hayatını Kaybetti
7
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!