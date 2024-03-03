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Defineciler tarihi esere göz dikti! Sultan II. Mahmud’un inşa ettirdiği Şamlar Bendi’nde tahribat havadan görüntülendi

Arnavutköy’deki Şamlar Bendi, define avcılarının saldırısına uğradı. Sultan II. Mahmud’un yaptırdığı 196 yıllık tarihi su bendinin etrafı, izinsiz kazılarla delik deşik edildi. Su bendinin başına gelenler, havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:11
Defineciler tarihi esere göz dikti! Sultan II. Mahmud’un inşa ettirdiği Şamlar Bendi’nde tahribat havadan görüntülendi

Sultan II. Mahmud zamanında askerlere su sağlamak amacıyla yapılan tarihi eser, bugünlerde definecilerin gözüne girdi. İstanbul Arnavutköy Başakşehir sınırında bulunan Şamlar Bendi veya barajı, adını inşasında çalışan Şam’dan gelen ustalardan aldı.

Şamlar Bendi

Defineciler, Osmanlı döneminden kalma su bendinin alt kısmını kazarak çevresini bozdu, açtıkları çukurları da öylece bıraktı. Tarihi eserle ilgili bilgi veren Tarihçi Zafer Bilgi, bölgenin halkın çok uğramadığı gözden uzakta bir yer olduğunu ve bu sebeple de definecilerin olası bir tarihi eser bulma umudu ile yıkıp döktüğü bir alan olduğuna dikkat çekti.

Şamlar Bendi

Tarihi eser niteliğindeki bendin yenilenerek korunması gerektiğini belirten tarihçiler, ‘‘Çevredeki ahalinin tarım alanında kullanabileceği su kaynağı olabilir. Sağlam bir baraja ihtiyaç olduğunda bu bentler yine devreye girip kullanılabilir. Bunlara hem bir işlevsel gözle bakılıp gözden geçirilmesi hem de tarihi eser olarak buranın onarılması önem arz ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

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