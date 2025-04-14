Defne Devlet Hastanesi'nde Hasta Yakınlarına Resim Kursu ile Moral Desteği

Defne Devlet Hastanesi'nde Moral Bulma Yolu: Resim Kursu

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hastalarını ve hasta yakınlarını desteklemek amacıyla resim kursu düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu proje, hastaların refakatçilerine huzur ve moral sağlamak hedefiyle başlatıldı.

Resim Kursu Detayları

Defne Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Esra Yılmaz İçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun ilk aşamada haftada 4 saat olarak düzenlendiğini ve şu an için 12 hasta yakınının katıldığını belirtti. İçen, kursun gelecekte daha da genişleyeceğini ve mozaik yapma etkinliklerinin de ekleneceğini ifade etti.

Katılımcıların Duyguları

Defne Halk Eğitimi Merkezinin görsel sanatlar öğretmeni Mahir Şirin, hasta yakınlarının resim yapma isteğiyle dolu olduğunu ve bu kursun katılımcılar için bir terapi işlevi gördüğünü dile getirdi. Kursiyerlerden biri olan Kader Şirin ise, eşinin tedavi sürecinde hastaneye geldiklerini ve resim yaparak moral bulduklarını aktardı.

Hatay'daki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge için önemli bir destek merkezi haline gelen Defne Devlet Hastanesi, 60 günde tamamlanarak hizmete açılmıştı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, hastanenin palyatif bakım servislerinde tedavi gören hastalara refakat eden kişilerin moral bulması için resim kursu başlatıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hizmete açılan Defne Devlet Hastanesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, hastanenin palyatif bakım servislerinde tedavi gören hastalara refakat eden kişilerin moral bulması için resim kursu başlatıldı.