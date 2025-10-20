Dehşet Bey Galası Feriye'de: Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün Konuştu

Prime Video yapımı "Dehşet Bey" filminin galası Feriye'de yapıldı. Oyuncular ve yapım ekibi film hakkında izleyicilere ipuçları verdi. Film yarın platformda.

Dehşet Bey galası Feriye'de gerçekleştirildi

Prime Video'nun yerli yapımlarından Dehşet Bey adlı Amazon orijinal filminin galası, ekip ve oyuncuların katılımıyla Feriye'de düzenlendi.

Oyuncuların açıklamaları

Barış Arduç, basın mensuplarına yaptığı konuşmada filmin benzersiz bir yapım olduğunu vurguladı. Arduç, "Yaptığı işi bu kadar övmek bize ait bir şey değil. Çok da sevdiğimiz bir şey değil ama filmle alakalı yüksek duygular yaşıyoruz. O yüzden sizlerin neler düşündüğünü merakla bekliyoruz. İyi bir film izleyeceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Arduç, Tuba Büyüküstün ile rol almanın kendisi için özel olduğunu belirterek, "İş bazında aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla beraber oynarken işimiz çok kolaylaştı. Ekip halinde de frekansları tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik. Ortak paydada buluşuyor olabilmeyi, kolektif bir iş yaparken çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün ise çekim sürecinin başından sonuna kadar uyumlu ve keyifli geçtiğini aktardı. Büyüküstün, "Barış ile aramızda başından beri bir uyum vardı. Artık bir süre sonra gerçekten birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik. Dolayısıyla büyük bir keyif ve şanstı benim için." diye konuştu.

Senarist ve yönetmen perspektifi

Murat Menteş, filmin kökenlerine ilişkin olarak, "Dehşet Bey 2016'da Mustafa Kutlukhan Perker ile birlikte yaptığımız bir çizgi romanın baş karakteriydi. Daha sonra adını koruyup başka bir karaktere dönüştürdüm. Dehşet Bey, daha tehlikeli, daha entelektüel ve daha karmaşık bir karaktere dönüştü." açıklamasında bulundu.

Menteş, yapımı bir entelektüel serüven olarak tanımlayarak, "Arkasında bazı sosyal ve felsefi fikirleri olan bir film. Ama bir yazar olarak yazdığım metin hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ayrıca filmi de benden ziyade Mehmet Ada Öztekin'in eseri olarak görüyorum. Yani onun dokunuşları, onun yorumu, onun vizyonu filmi biçimlendirdi." dedi.

Oyuncu kadrosu ve konu

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ün yanı sıra Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert yer alıyor.

Yarın Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan film, acımasız bir suikastçının ilk kez aşkla tanışmasıyla değişen hayatını konu alıyor.

Prime Video'nun yerli yapımlarından Amazon orijinal filmi Dehşet Bey'in galası yapıldı. Feriye'deki basın toplantısına Barış Arduç (sağ 5), Tuba Büyüküstün (sağ 4) ve filmin ekibi katıldı.

