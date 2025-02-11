DEHUKAM ve Pakistan Ulusal Denizcilik Enstitüsü Arasında Tarihi Protokol İmzalandı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, AMAN Dialogue 2025 etkinliği sırasında Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile Pakistan Ulusal Denizcilik Enstitüsü (NIMA) arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

DEHUKAM, NIMA ile gerçekleştirilen bu tarihi işbirliği protokolü hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, imza töreninin DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ile NIMA Başkanı Emekli Amiral Ahmed Saeed ve çok sayıda akademisyen ile üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

İşbirliği protokolü ile birlikte, Türkiye ve Pakistan'ın denizcilik alanındaki akademik ve bilimsel bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol, deniz çevresinin korunması, deniz güvenliği ve mavi ekonomi gibi konularda ortak çalışmalar yürütmeyi öngörüyor.

DEHUKAM ve NIMA, işbirliğini geliştirmek amacıyla denizcilik alanında ortak araştırma projeleri yürütmeyi, akademik etkinlikler düzenlemeyi, uzman değişim programları gerçekleştirmeyi ve karşılıklı bilgi paylaşımını artırmayı planlıyor.

İmza töreninde konuşan DEHUKAM Müdürü Başkara, "İmzalanan bu protokol, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve stratejik ortaklığı deniz hukuku alanında pekiştirerek akademik ve bilimsel işbirliklerini daha ileriye taşıyacaktır. Protokol kapsamında düzenlenecek konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar, yalnızca akademik camiaya değil, devlet kurumlarına da önemli katkılar sunacaktır." dedi.

NIMA Başkanı Emekli Amiral Ahmed Saeed ise, "Pakistan ve Türkiye, denizcilik alanında köklü bağlara sahip iki dost ülke olarak, bu işbirliği sayesinde deniz hukukuna ilişkin çalışmalarını daha kapsamlı hale getirecektir. Bürokraside deniz güvenliğinin sağlanması, deniz kaynaklarının korunması ve uluslararası hukuka dayalı çözümler üretilmesi açısından bu protokol büyük bir fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.