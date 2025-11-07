Deli İbram Divanı Sakarya'da Sahnelendi — Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Beğeni

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Deli İbram Divanı' oyunu, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Sakaryalıların yoğun ilgisiyle sahnelendi; izleyiciler uzun süre alkışladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:50
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deli İbram Divanı" adlı oyunla devam etti. Gösteri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, izleyicilerden yoğun ilgi gördü; oyuncuların performansı büyük beğeni toplarken, seyirciler gösterinin sonunda sahneyi uzun süre alkışladı. Sahne ve oyunculuk unsurları, eserin çarpıcı anlatımını destekleyen başarılı bir sahneleme olarak öne çıktı.

"Deli İbram Divanı", Köstence Adası'nda dalyancılıkla geçinen adalıların yaşam mücadelesi ile adanın ileri gelenlerinin daha fazla kazanç uğruna giriştiği yunus yağı ticareti arasındaki çatışmayı merkezine alıyor. Eser; insanın doğayla, vicdanıyla ve toplumsal düzenle verdiği mücadeleyi etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, Kasım ayı boyunca sürecek kültür sanat takviminin tiyatrodan müziğe, söyleşiden sergilere kadar geniş bir yelpazede Sakaryalı sanatseverleri buluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

