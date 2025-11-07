DeltaV Roketinin Sinop Atış Testi Başarıyla Gerçekleşti

DeltaV roketinin Sinop'ta gerçekleştirilen yeni atış testi, SSB'nin 40. kuruluş yıldönümünde paylaşılan görüntülerle başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:27
Milli imkanlarla uzaya taşınma hedefinde yeni adım

Türkiye’yi milli imkanlarla uzaya taşımayı hedefleyen DeltaV roketinin yeni atış testi Sinop’ta başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) 40. kuruluş yıldönümünde paylaşılan test görüntüleri, ülkenin uzay programındaki kararlılığı gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir gün, yeni bir başarı daha Kırk yıl önce Bir hayaldi. Şimdi? Görün. Dinleyin. Hissedin. Yol uzun. İrade tam. Ve biz bu yolda kararlılıkla, inançla ilerliyoruz"

DeltaV tarafından geliştirilen roketin Sinop’taki testi, Türkiye’nin uzay çalışmalarında kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

