DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı

DEM Parti, 12 Eylül darbesinin 45'inci yılında darbe anayasasından kurtulma gerekliliğini vurgulayıp, zulme uğrayanları saygıyla andı ve darbe zihniyetini lanetledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:25
Parti, darbe zihniyetinin yok edilmesi ve yeni anayasa talebini yineledi

DEM Parti, 12 Eylül darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbe yönetiminin izlerinin silinmesi ve darbe anayasasından kurtulma gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Partinin açıklamasında, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ve destekleyenler lanetlendi ve darbenin mağdurları unutulmadı.

"12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırma ve demokratik bir ülke yaratma mücadelemiz o günden bugüne kesintisiz sürüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, demokrasinin, eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelelerinin hâlâ güncel olduğu belirtildi.

DEM Parti'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "DEM Parti olarak, askeri ve siyasi darbelerin karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 45 yıl sonra, darbe yönetiminin hazırladığı anayasadan kurtulma ihtiyacına ve gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyoruz."

Açıklamada, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve bu farklılıkları anayasal güvence altına alan demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve ekolojik bir anayasayla 12 Eylül askeri darbesinin tüm izlerini silebiliriz." değerlendirmesine yer verildi.

Parti, ayrıca 12 Eylül'de zulme uğrayan ve yaşamını yitirenlerin saygıyla anıldığını bildirdi.

