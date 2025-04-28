DEM Parti Başkanı Koçyiğit'ten Sırrı Süreyya Önder'e Dair Açıklama: Sağlık Durumu Hakkında Ümitsiz

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'in Açıklamaları

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koçyiğit, "Genel durumunun iyiye gittiğine dair elimizde bir veri yok. Bugün hastanenin yaptığı resmi açıklama da bunu teyit eder noktada" dedi.

Önder için Sağlık Temennisi

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane açıklamasının üzücü olduğunu ifade etti ve Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

İstanbul'daki Depremlere Dikkat Çekildi

Koçyiğit, İstanbul'da meydana gelen depremlerin Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. "İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti, dünya metropollerinden biri. İstanbul'da yaşanacak bir depremin tüm ülkeyi etkileyebileceğini herkes biliyor ama buna dair hiçbir adım atılmıyor" dedi.

Deprem Hazırlığı İçin Acil Adımlar

Olası depremlere karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, "Akla, bilime dayalı ve toplumun ihtiyaçlarına göre hızlı bir planlama yapmaya ihtiyaç var. Bu kentlerde yerinde ve halkın ihtiyaçlarını gözetecek şekilde depreme uygun yeni bir kent inşasına hızla girişmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Deprem Vergileri ve Yapı Güçlendirme

Koçyiğit, bilimsel verileri esas alan afet risk haritalarının güncellenmesi gerektiğinin altını çizerken, "Açık ve güvenli toplanma alanları derhal artırılmalı, kamuya ait alanlar halkın kullanımına açılmalıdır. Toplanan deprem vergileri, şeffaf bir şekilde depreme hazırlık için kullanılmalıdır" dedi.

TBMM'nin Rolü

Koçyiğit, TBMM'nin de deprem hazırlığında sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Meclis, gerçek anlamda görevi üstlenmeli ve toplumu, bilimsel yöntemlerle koruyabilmelidir" dedi.

1 Mayıs ve İşçi Mücadelesi

1 Mayıs'ın emek, dayanışma ve mücadele günü olarak tarihe not düştüğünü hatırlatan Koçyiğit, "Bu vesileyle 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşamını yitiren 34 işçiyi andım" diye konuştu. Ayrıca, Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatılması konusundaki kabul edilemez görüşünü dile getirdi.

Son Olarak PKK ile İlgili Beklentiler

Basın mensuplarının PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Koçyiğit, "Hızlı olması konusunda herkesin ortak bir beklentisi var. Bizim de böyle bir beklentimiz var" dedi.

Önder'in Sağlık Durumu Üzerine Son Notlar

Koçyiğit, TBMM Başkanvekili Önder'in sağlık durumu hakkında hala umutlarının sürdüğünü belirterek, "Sırrı başkanın yeniden iyileşeceğini görmek istiyoruz. Bu beklentimiz var, dualarımız onunla beraber" dedi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi (ortada), geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi (ortada), geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.