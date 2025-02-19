DEM Parti, Belediyelere Yapılan Görevlendirmelere Karşı Kanun Teklifi Talep Etti

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin 10 siyasi partinin hazırladığı kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunun gündemine alınmasını talep etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un belediyelere yapılan görevlendirmelere karşı inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Temelli, Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 11 görevlendirmeyi hatırlatarak, "Bu durum, milletin iradesinin gasbedilmesidir." dedi.

Temelli, bu konudaki kanun teklifinin Meclis'te gündeme gelmesi ve yasalaşması gerektiğinin altını çizdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un darbe anayasası yerine sivil bir anayasanın önemine vurgu yaptığını hatırlatan Temelli, "Bu kapsamda kayyum uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin de sivilleştirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yönelttiği "AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne DEM Parti davet edildi mi?" sorusuna ise Temelli, "Davet almadık. Onların takdiridir." diyerek yanıt verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.