DEM Parti, Belediyelere Yapılan Görevlendirmelere Karşı Kanun Teklifi Talep Etti

DEM Parti, belediyelere yapılan görevlendirmeler için 10 siyasi partinin hazırladığı kanun teklifinin TBMM gündemine alınmasını istedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:27
DEM Parti, Belediyelere Yapılan Görevlendirmelere Karşı Kanun Teklifi Talep Etti

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin 10 siyasi partinin hazırladığı kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunun gündemine alınmasını talep etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un belediyelere yapılan görevlendirmelere karşı inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Temelli, Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 11 görevlendirmeyi hatırlatarak, "Bu durum, milletin iradesinin gasbedilmesidir." dedi.

Temelli, bu konudaki kanun teklifinin Meclis'te gündeme gelmesi ve yasalaşması gerektiğinin altını çizdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un darbe anayasası yerine sivil bir anayasanın önemine vurgu yaptığını hatırlatan Temelli, "Bu kapsamda kayyum uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin de sivilleştirilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yönelttiği "AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne DEM Parti davet edildi mi?" sorusuna ise Temelli, "Davet almadık. Onların takdiridir." diyerek yanıt verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı...

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı...

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de DEM Parti milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!
7
Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!