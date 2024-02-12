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DEM Parti Diyarbakır belediye başkan adayları gözaltına alındı

Diyarbakır Eş Başkan adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, DEM Parti'den gözaltına alındıklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Hatun ve Bucak'ın Diyarbakır adaylıkları resmi olarak duyurulmuştu.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:01

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:04

DEM Parti Diyarbakır belediye başkan adayları gözaltına alındı

Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınanlar arasında DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun da vardı. Hatun, sosyal medyadan kendisi ve ilçe belediye eş başkan adaylarının durumunu paylaştı.

Sosyal medyadan gözaltına alındıklarını bildiren Hatun, "Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" dedi.

DEM Parti'nin Diyarbakır İl Örgütü ve belediye başkan adayları, yarın yapılacak özgürlük yürüyüşü öncesi esnafı ziyaret ediyordu. Koşuyolu köprüsünde polis tarafından kuşatılan heyetten iki kişi, karakola götürüldü. Bunların Kulp Belediye Eş Başkanı Murat İpek ve Ejder Akçan olduğu belirlendi. Kuşatma anında yaşanan gerginlikte heyet üyelerinden birçoğu polis şiddetine maruz kaldı.

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DEM Parti Diyarbakır belediye başkan adayları gözaltına alındı
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