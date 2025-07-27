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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış Vurgusu

Tuncer Bakırhan, barışın inşası için herkesin duyarlılığına dikkat çekti ve ortak gelecek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:46
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Barış Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Aydınlar ve Sanatçılar Barışı Konuşuyor" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ve birlikte oluşturacakları barış hikayesinin tüm ülkeye fayda sağlayacağını ifade etti. Bakırhan, "Eğer bu tarihi günlerde barışın hikayesini yazabilirsek emin olun 86 milyon kazanır, bölge kazanır," dedi.

Bugüne kadar 2 bine yakın benzer toplantı düzenlediklerini belirten Bakırhan, bu süreçte barış ve demokratik toplum vurgusu yaparak, barışın önemine dikkat çekti. Bakırhan, panelin 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürayya Önder'e adandığını ve onun barış için verdiği mücadeleyi örnek alacaklarını dile getirdi.

Bakırhan, Türkiye'deki bazı kesimlerin barış sürecine karşı çıkmasının yaşanan sorunlar açısından üzüntü verici olduğunu ifadelendirerek, "Bu süreci desteklemeyenler, sadece küçük bir azınlıktır. Başarırsak, bu küçük azınlık kaybeder. Biz başarırsak Türkiye kazanır, Kürtler kazanır, eşit yurttaşlık mücadelesi veren Aleviler kazanır," dedi.

Sanatın Barışa Katkısı

Barışın yalnızca silahların susturulması olmadığını vurgulayan Bakırhan, "Barış, kültürel bir etkileşimle mümkündür. Ağrı Dağı'nın eteğindeki Şakiro'nun ezgisiyle İç Anadolu'daki Neşet Ertaş'ın türkülerinin bir arada yaşamasıdır," şeklinde konuştu.

Barış sürecinin yalnızca hükümetler arasında yürütülemeyeceğini belirten Bakırhan, toplumun dinamiklerinin de bu süreçte aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti. Bakırhan, tüm sanatçıların ve aydınların kelimeler, notalar ve renklerle barışı inşa etme görevine sahip olduğunu aktardı.

Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisince Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde...

Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisince Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydınlar ve Sanatçılar Barışı Konuşuyor" paneline katılarak, konuşma yaptı.

Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisince Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde...

Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisince Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydınlar ve Sanatçılar Barışı Konuşuyor" paneline katılarak, konuşma yaptı.

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