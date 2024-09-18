DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Toplum Katılımı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"nda önemli ifadelerde bulundu. Bakırhan, yeni bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekerken, bu sürecin demokratik ve toplumsal dinamiklerle oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yerel Basın ve Toplumun Rolü

Bakırhan, basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde, yerel basının Türkiye'nin aynası olduğunu belirtti. Kamuoyunda adalet ve özgürlük arayan bireylerin yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Anayasa Çalışmalarına Dair Düşünceleri

Bir gazetecinin Anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bakırhan, "Yeni bir anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı. Bu konuda samimiyet olmalı. Anayasa, 3-5 farklı partinin bir araya gelerek yapacağı bir şey değil, bir toplum sözleşmesidir. Toplumun dahil olmadığı bir Anayasa, gerçek anlamda bir Anayasa olamaz; sadece önceki kötü örneklerin bir tekrarı olur" diye konuştu.

Kooperatif Ziyareti ve Toplantı

Bu programın ardından Bakırhan, Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçılar Kooperatifini ziyaret etti. Ardından Kazanlı Taziye Evi'nde "Kazanlı Örtü Altı Üreticileri Toplantısı"na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.