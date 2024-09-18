DOLAR
34,07 -0,02%
EURO
38,05 -0,29%
ALTIN
2.842,84 -1%
BITCOIN
2.058.203,61 -0,55%

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Toplum Katılımı

Tuncer Bakırhan, Mersin'de yeni bir güvenilir anayasa talep etti ve toplumun söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:19
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Yeni Anayasa İhtiyacı ve Toplum Katılımı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mersin'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de düzenlenen "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"nda önemli ifadelerde bulundu. Bakırhan, yeni bir anayasanın gerekliliğine dikkat çekerken, bu sürecin demokratik ve toplumsal dinamiklerle oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yerel Basın ve Toplumun Rolü

Bakırhan, basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde, yerel basının Türkiye'nin aynası olduğunu belirtti. Kamuoyunda adalet ve özgürlük arayan bireylerin yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Anayasa Çalışmalarına Dair Düşünceleri

Bir gazetecinin Anayasa çalışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bakırhan, "Yeni bir anayasa olmalı, demokratik olmalı. Toplumun dinamikleri yapım sürecine katılmalı. Bu konuda samimiyet olmalı. Anayasa, 3-5 farklı partinin bir araya gelerek yapacağı bir şey değil, bir toplum sözleşmesidir. Toplumun dahil olmadığı bir Anayasa, gerçek anlamda bir Anayasa olamaz; sadece önceki kötü örneklerin bir tekrarı olur" diye konuştu.

Kooperatif Ziyareti ve Toplantı

Bu programın ardından Bakırhan, Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçılar Kooperatifini ziyaret etti. Ardından Kazanlı Taziye Evi'nde "Kazanlı Örtü Altı Üreticileri Toplantısı"na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol2), Mersin'de "Ekmek ve Adalet Mücadelesinde Buluşuyoruz Programı"na katılarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Fed, Politika Faizini Düşürdü
5
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi