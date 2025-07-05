DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Buluşması'na Katıldı

Hatimoğulları, Barış ve Demokratik Toplum Buluşması'na Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması" toplantısına katıldı.

Silahları Bırakın Çağrısına Tepki

Hatimoğulları, Altınoluk Mahallesi'ndeki Ayhan Şahenk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Silahları bırakın" çağrısına terör örgütü PKK'nın yanıt vererek bir fesih kongresi düzenlediğini belirtti.

Silah Bırakma Süreci

Hatimoğulları, terör örgütü PKK tarafından bir silah bırakma sürecinin yaşanacağını ifade ederek, "Sizler de takip ediyorsunuz. Bu ayın 10'u ile 12'si arasında silah bırakma merasimi gerçekleşecek. Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden aydın, yazar, gazeteci, sosyalist örgütler ve siyasi partilerin temsilcileri, uluslararası temsiliyetlerle birlikte bu süreçte yer alacak." dedi.

Devletin Atması Gereken Adımlar

Hatimoğulları, bu süreçten sonraki aşamalar için devletin ve iktidarın adım atması gerektiğine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinde atılacak adımların hiçbir siyasi partinin seçim hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, "Sorunların çözümü ve Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyetle buluşması için önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Hatimoğulları'nın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altonoluk Mahallesi'nde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması" toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altonoluk Mahallesi'nde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması" toplantısına katıldı.