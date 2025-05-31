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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da Barış Etkinliklerine Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da barış ve demokrasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:18
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da Barış Etkinliklerine Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak merkez Bağlar ilçesi'ndeki Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde gerçekleştirilen Kayıplar Haftası etkinliğinde konuşan Hatimoğulları, barış ve demokratik toplum çağrısında bulundu.

Barış Mücadelesi Vurgusu

Hatimoğulları, günümüzde barış konusunun önemine dikkat çekerek, "Bugünlerde barıştan bahsetmekteyiz ve bu değerler için 7/24 emek vermekteyiz" dedi. Barışın mücadelesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Hatimoğulları, "Bütün kayıplar bulunmalıdır. Faili meçhul cinayetler açığa çıkarılmalıdır. Bu tarihi yüzleşme gerçekleşmelidir. Mücadelemiz mutlaka kazanacak. Barış mutlaka kazanacak" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Barış İçin Kadın Yürüyüşü

Daha sonra, merkez Yenişehir ilçesi'nde Şemse Allak Yaşam Parkı’nda düzenlenen Toplumsal Barış ve Çözüm İçin Kadın Yürüyüşü'ne katılan Hatimoğulları, bu etkinliğin barış ve toplumsal uzlaşı açısından önemli olduğunu belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'daki programları kapsamında merkez...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'daki programları kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Şemse Allak Yaşam Parkı'nda düzenlenen "Toplumsal Barış ve Çözüm İçin Kadın Yürüyüşü"ne katıldı.

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