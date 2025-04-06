DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Çatışmalara Karşı Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, dünya genelindeki jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek, "Bölgemizde ve küresel ölçekte de sınırları tanımayan ve bu çatışmalara karşı enternasyonalist barış hareketini birlikte örgütlemenin tam da zamanıdır," ifadelerini kullandı.

Jeopolitik Gerginlikler Artıyor

Hatimoğulları, günümüzde karşı karşıya olunan siyasi ve toplumsal gelişmelerin, dünya genelindeki çatışmaları etkileyebilecek düzeyde olduğunu vurguladı. Üçüncü dünya savaşının çıkma olasılığının zayıf olmadığını belirten Hatimoğulları, "Böylesi bir gergin dönemden geçiyoruz," dedi.

Silahlanma Tehdidi

Hatimoğulları, dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçenin artışına dikkat çekerek, bu durumun tehlikelerine vurgu yaptı. O, "Sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve küresel ölçekte sınırları tanımayan barış hareketini örgütlemek üzere harekete geçmenin tam zamanıdır," diye ekledi.

Öcalan'ın Çağrısı Yetersiz Değerlendirildi

Hatimoğulları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından sürecin beklenen karşılığı görmediğini dile getirerek, devletin bu süreci yeterince analiz etmediğini savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.