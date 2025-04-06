DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.122.563,33 0,51%

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Çatışmalara Karşı Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, uluslararası barış hareketinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:35
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Çatışmalara Karşı Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Çatışmalara Karşı Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, dünya genelindeki jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek, "Bölgemizde ve küresel ölçekte de sınırları tanımayan ve bu çatışmalara karşı enternasyonalist barış hareketini birlikte örgütlemenin tam da zamanıdır," ifadelerini kullandı.

Jeopolitik Gerginlikler Artıyor

Hatimoğulları, günümüzde karşı karşıya olunan siyasi ve toplumsal gelişmelerin, dünya genelindeki çatışmaları etkileyebilecek düzeyde olduğunu vurguladı. Üçüncü dünya savaşının çıkma olasılığının zayıf olmadığını belirten Hatimoğulları, "Böylesi bir gergin dönemden geçiyoruz," dedi.

Silahlanma Tehdidi

Hatimoğulları, dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçenin artışına dikkat çekerek, bu durumun tehlikelerine vurgu yaptı. O, "Sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve küresel ölçekte sınırları tanımayan barış hareketini örgütlemek üzere harekete geçmenin tam zamanıdır," diye ekledi.

Öcalan'ın Çağrısı Yetersiz Değerlendirildi

Hatimoğulları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından sürecin beklenen karşılığı görmediğini dile getirerek, devletin bu süreci yeterince analiz etmediğini savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde İl Eş Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
6
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt
7
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor