İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 750 gram esrar ile 673 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürdü. Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan şahıslar K.T. ve E.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada ele geçen maddelerle ilgili yürütülen soruşturma sonucu, K.T. ve E.K. adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA