DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay İskenderun'da durdurulan araçta 1 kilo 750 gram esrar ve 673 gram skunk ele geçirildi, K.T. ve E.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:36
İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda, durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 750 gram esrar ile 673 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürdü. Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan şahıslar K.T. ve E.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada ele geçen maddelerle ilgili yürütülen soruşturma sonucu, K.T. ve E.K. adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

HATAY’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
2
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
3
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
4
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Muş Varto'da Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
7
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama