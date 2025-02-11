DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç: 'Coğrafyamızdaki İnsanlar Sinek Kadar Kıymetsiz'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Sert Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını eleştirerek, "Coğrafyamızdaki insanların, batılı emperyal güçler için bir sinek kadar kıymeti yok. Bizi umursamıyorlar. Sadece çıkarları onların umurunda ama insan, her canlı bizim umurumuzda. İşte biz o yüzden Orta Doğu barışını bu kadar savunuyoruz," dedi.

Depremzedelerin Durumu ve Ekonomik Sorunlar

Oruç, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelerin yalnız bırakıldığını vurgulayarak, "600 binin üzerinde insan konteynerlerde yaşam sürüyor" dedi. Türkiye'nin en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Oruç, asgari ücrete yapılan zammın kısa sürede eridiğini ve milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşadığını ifade etti.

Demokratik Suriye Vurgusu

Oruç, Suriye'de halkların kaderinin kapalı kapılar ardında değil, adil ve eşit bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti. "Suriye'nin istikrar ve huzuru, herkesin kendisini ait hissedebileceği yeni yapılanma modeliyle mümkündür," diyerek, demokratik bir Suriye Cumhuriyeti'ne vurgu yaptı.

Orta Doğu'da Barış Çağrısı

Oruç, Orta Doğu'daki egemenlerin isimlerinin değiştiğini ama halk düşmanlığının asla değişmediğine dikkat çekti. Gazze'de yaşanan insan kayıplarını anımsatarak, "7 Ekim'den bugüne 50 binden fazla insan katledildi. Gazze'nin yüzde 70'i yok oldu," diye ekledi. Oruç, "Bölgemizin topraklarını kanla değil, barışla yoğuralım," diyerek acil barış çağrısı yaptı.

IKBY Ziyareti ve Barış Süreci

Belediyelere terör örgütü mensuplarının yerleştirilmesine dair düzenlenen operasyonlara tepki gösteren Oruç, Van Büyükşehir Belediyesi'ndeki "siyasi darbe" iddialarını da kabul etmediklerini bildirdi. Ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapmayı planladığı tarihi çağrı hakkında, "Bu çağrı, Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasiye duyarlı yeni bir sürecin kapısının aralanması için önemli olacaktır," dedi.

İmralı'dan Gelebilecek Çağrı Beklentisi

Oruç, İmralı'dan 15 Şubat’ta bir çağrı gelmesine ilişkin beklentilerinin olduğunu kaydetti ve IKBY ziyaretinin sonuçlarını İmralı'ya ileteceklerini belirtti. Kürt sorununun şiddetle çözülemeyeceğini vurgulayan Oruç, bu sürecin hukuk ve siyaset zeminine taşınması gerektiğini ifade etti.