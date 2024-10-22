DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'tan Bahçeli'ye Tepki: Öcalan'ın Tecridi Kaldırılsın!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç'un Açıklamaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Öcalan'ın Konuşması Gerekiyor

Oruç, Bahçeli'nin ifadesini eleştirerek, "Öcalan çıksın, konuşsun, ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır." dedi.

Kredi Kartları Üzerine Eleştiriler

Oruç ayrıca, 100 bin liranın üzerinde limiti olan kredi kartlarına getirilen 750 lira katılım payı düzenlemesini eleştirerek, "Kaç çelik kubbe bu ülkedeki yoksulluğa çözüm olabilir?" diyerek eleştirinin dozunu artırdı.

Son Kadın Cinayetleri

Son günlerde artan kadın cinayetlerine de dikkat çeken Oruç, "Son 10 günde 26 kadın katledildi. Bebeklerin canı, çetelerin ticari malzemesi haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

2025 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin başlayacağını belirten Oruç, kadınların güçlendirilmesi için ayırılan bütçenin yetersiz olduğunu ve faiz ödemelerine ayrılan büyük miktarları eleştirdi.

Barışın Önemi

Oruç, güvenlik politikalarının yoksulluk getirdiğini vurgulayarak, barış politikalarına yönelme çağrısında bulundu. "Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek zorundayız." mesajını verdi.

Tecrit ve Umut Hakkı

Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Oruç, "Tecrit derhal kaldırılmalıdır. Barışın sağlanması için adımlar atmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oruç, Bahçeli’nin “umut hakkı” konusundaki sözlerine yanıt verirken de Avrupa Konseyi’nin gündeminde gündem maddeleri arasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.