DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın: Soru Önergelerine Yanıt Alamıyoruz

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, soru önergelerine yasal süre içinde yanıt alamadıklarını savundu. Akın, bütçe görüşmelerinin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

Yapılan bütçenin eşitlikçi, adaletli ve katılımcı olmadığını dile getiren Akın, gündemdeki bütçenin büyük bölümünün faize gittiğini ileri sürdü. Milletvekillerinin soru önergeleriyle denetleme görevlerini yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Akın, içtüzük gereği bu sorulara 15 gün içinde yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Akın, sorularına zamanında yanıt alamadıklarını belirterek, bu durumun denetleme görevlerini yerine getiremelerine yol açtığını ifade etti. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönelik sorduğu soruların hiçbirine 15 gün içinde yanıt alamadığını, kendisine iletilen yanıtların ise özensiz ve konuyla alakalı olmadığını öne sürdü.

Ayrıca, görevi çevreyi korumak olan bakanlığın çevre katliamlarına göz yumduğunu iddia eden Akın, yıl boyunca erozyon, toprak kaybı, gıda güvencesinin azalması ve ormansızlaştırma gibi birçok eko kırım olayının yaşandığını belirtti.

Yeni yılda daha eşitlikçi ve demokratik bir hayatın yaşanması temennisinde bulunan Akın, Meclisin bu konuda daha aktif görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.