DEM Parti Milletvekilleri Kadın Politikasını Eleştirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında kadınlara yönelik mevcut politikaları eleştirdi. Toplantıya, farklı kadın hareketlerinden temsilcilerin de katılması dikkat çekti.

İstanbul Milletvekili Saki, kadın haklarına yönelik elde edilen kazanımlara yoğun saldırılar olduğunu vurguladı. Saki, iktidarın, kadının adını her yerden silerek yerine aileyi yerleştirdiğini savunarak, "Ailenin güçlendirilmesi politikası" olarak nitelendirdiği her politikada kadın hakları ve kazanımların gasbedildiğini dile getirdi.

Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise hükümetin aile politikalarını reddettiklerini söyledi. Kaya, "Kadınlar verdikleri mücadeleyle bu ülkenin demokratikleşmesini ve barışın gelmesinin mücadelesini veriyorlar. Barışın öncülüğünü de kadınlar yapacak." ifadeleriyle kadınların önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Toplantıda, farklı kadın hareketleri temsilcileri de söz alarak, kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Bu durum, ülkedeki kadın hareketinin sesini daha güçlü bir şekilde duyurması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.