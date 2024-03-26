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Demokrat Parti İstanbul İl Yönetimi, 600 kişilik istifa iddialarını yalanladı!

Demokrat Parti İstanbul İl Yönetimi, partiden 600 kişinin istifa ederek AK Parti'ye katıldığı iddialarını yalanladı. İl yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve tamamen hayal ürünü olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 18:23
Demokrat Parti İstanbul İl Yönetimi, 600 kişilik istifa iddialarını yalanladı!

Demokrat Parti İstanbul İl Yönetimi, Üsküdar ilçesindeki teşkilatlarından AK Parti'ye 600 kişinin katıldığı iddialarını yalanladı. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve tamamen hayal ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun içeriğinin tamamen hayal ürünü olduğu ifade edildi. Video içeriğinde yer alan 600 parti üyesinin AK Parti'ye katıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Demokrat Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine odaklandığı ve Üsküdar Belediye Başkan Adayı M. Turan Mızrak ile meclis üyesi adaylarıyla birlikte sahada aktif çalışmalar yürüttüğü bilgisi verildi. İlçe Başkanı Ferman Erşahin'in AK Parti'ye katılımı ve ilçe başkanlığı görevine getirilmesi gibi bir durumun olmadığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, Hilmi Türkmen'in halktan yetki almaya çalışırken yalan beyanlara başvurduğu ve partisinde ve kamuoyunda itibar kaybına uğradığı belirtilerek, başarısız belediyecilik anlayışının da dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Demokrat Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın, kamuoyunun takdirine sunulan çabalarıyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

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