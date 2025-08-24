Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi

Olayın Detayları

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, Kekova Adası yakınlarında İngiltere bayraklı yelkenli teknede meydana gelen olayda Moldova uyruklu kadın turist, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneden düşerek başından yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi ve müdahale için harekete geçildi.

Yaralı turist, ekiplerin müdahalesiyle Kaleköy önlerinde Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleüçağız Limanı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla kaldırılan yaralı turist, tedavi için Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

