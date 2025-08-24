DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi

Kekova açıklarında yelkenli tekneden düşen Moldovalı kadın turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaleköy önlerinde alınarak Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:12
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi

Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi

Olayın Detayları

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, Kekova Adası yakınlarında İngiltere bayraklı yelkenli teknede meydana gelen olayda Moldova uyruklu kadın turist, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneden düşerek başından yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi ve müdahale için harekete geçildi.

Yaralı turist, ekiplerin müdahalesiyle Kaleköy önlerinde Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleüçağız Limanı'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla kaldırılan yaralı turist, tedavi için Demre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarından yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste...

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarından yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi müdahalede bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarından yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı