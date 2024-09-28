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Deniz Bozkurt, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Aday Oldu

Deniz Bozkurt, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adaylığını duyurdu ve gençlik kollarında yenilenmeyi savundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:37
Deniz Bozkurt, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Aday Oldu

Deniz Bozkurt'un Adaylığı

Deniz Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlık adaylığını resmen duyurdu.

Gençlik Kollarında Değişim Zamanı

Bozkurt, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 15 yaşında CHP'nin kapısından girdiğini belirterek, gençlik kolları genel başkanlığına aday olmanın kendisi için tarifsiz bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Partisinin üst kademelerinde yaşanan değişimlerin gençlik örgütlerine de yansıması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, seçilmesi durumunda, partiye katkı sağlamayı arzulayan yetenekli bireyler için kapsayıcı bir örgütlenme modeli oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları...

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları...

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları...

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları...

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları...

Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

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