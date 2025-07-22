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Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor

Deniz Feneri Derneği, Dubai'de konserve haline getirdiği kurbanlıkları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:05
Deniz Feneri Derneği Gazze'ye Kurbanlık Konserve Gönderiyor

Deniz Feneri Derneği, Gazze'ye Umut Oluyor

Deniz Feneri Derneği, dünya genelinden bağışlanan kurbanlıkların Dubai'de konserve haline getirilerek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor. Derneğin 'Kurbanlarınız Gazze'ye Umut Oluyor' sloganıyla düzenlediği bu önemli proje kapsamında, kurbanlıklar Hindistan'da kesiliyor.

Kurbanlıkların İşlenme Süreci

Bağışlanan etler, eksi 18 derecede şoklandıktan sonra, Dubai'deki 'Amana Foods' tesisine getiriliyor. Tesis, yaklaşık 75 kişinin çalıştığı, soğuk hava depolarından alınarak etlerin paketlerinden çıkarıldığı bir yer. Makinelerde dilimlenen etler, kazana alınarak 70 derecede yaklaşık 40 dakika pişiriliyor.

Konsantre Üretimi ve Sterilizasyonu

Etler, içine katkı maddesi eklenmeden 500 gram et ve 300 gram et suyu olacak şekilde konservelere konuluyor. Ardından, özel kazanlarda 120 derece'de 4 saat boyunca kaynatılıp sterilize ediliyor. Hazırlanan konserveler, yaklaşık 10 gün beklemenin ardından Gazze'ye gönderiliyor.

Gazzeli Kardeşler İçin Yardımlar Devam Ediyor

Deniz Feneri Derneği Bağışçı İlişkileri Müdürü Hayrettin Akbaba, 19 Temmuz'da Gazze'ye yönelik yapılan saldırılarda derneğin Gazzeli gönüllüsü Abdullah el-Mecdelevi'nin şehadet haberini aldıklarından bahsederek, bölgedeki insani yardım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Temel İhtiyaçlar İçin Çalışmalar Sürüyor

Akbaba, Gazze'deki eğitim sorunlarına yönelik çadır okulları kurduklarını, su sıkıntısını gidermek için su kuyuları açtıklarını ve hijyen paketleri dağıttıklarını belirtti. 1 kilogram unun Gazze'de 60 dolar olduğu bilgisini paylaşarak, bölgedeki sıkıntının boyutlarına dikkat çekti.

Her Yardım Gazze'ye Ulaşıyor

Son olarak, Akbaba bağışçılara teşekkür ederek, her gönderilen yardımın Gazze'ye ulaştığını vurguladı. "Her aşevinden 1500 kişilik yemek çıkıyor. Biz, bu sorumluluğumuzu yerine getirerek ihtiyaç sahiplerine yardım göndermeye devam edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinden Deniz Feneri Derneğine bağışlanan kurbanlıklar, Birleşik Arap...

Dünyanın birçok ülkesinden Deniz Feneri Derneğine bağışlanan kurbanlıklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde konserve yapılarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden Deniz Feneri Derneğine bağışlanan kurbanlıklar, Birleşik Arap...

Dünyanın birçok ülkesinden Deniz Feneri Derneğine bağışlanan kurbanlıklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde konserve yapılarak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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