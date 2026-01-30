Deniz İbişler'in Beşiktaş'ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Deniz İbişler'in Beşiktaş'ta denize atladığı an kamerada

İstanbul'da günlerdir kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in kaybolmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İbişler'in Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüdüğü ve daha sonra Beşiktaş sahilinde denize atladığı görülüyor.

Görüntülerin detayları

Polis ekipleri, saatler süren güvenlik kamerası incelemesi sonucu İbişler'in gittiği güzergâhı tespit etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in tek başına Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergâhından Beşiktaş İskelesi istikametine yürüdüğü anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca İbişler'in 25 Ocak 2026 gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahilinden denize atladığı görülüyor.

Denizde arama çalışmaları başladı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah itibarıyla Sahil Güvenlik ve Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı balık adamlar ile Deniz Polisi Beşiktaş Sahilinde arama çalışması başlattı. Olay, 24 Ocak 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan İbişler olayı kapsamında takip ediliyor.

