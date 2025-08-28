DOLAR
Denizli Acıpayam'da Kaza: Alkollü Sürücü Hasan K. Tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu'ya çarpan sürücü Hasan K. gözaltına alınıp tutuklandı; sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:35
Olayın Detayları

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen kazada, kaldırımda yürüyen İsa Tuzcu (77)'ya çarpan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Hasan K. (31) idaresindeki 34 REG 70 plakalı otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsa Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Sürücünün, Isparta 1. Kara Havacılık Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ve olayda alkollü olduğu tespit edildiği bildirildi.

